Госдума одобрила перевод споров россиян под санкциями в российские суды

Госдума приняла в первом чтении проект закона, предоставляющий возможность находящимся под санкциями россиянам переводить споры из иностранных судов в российские.

Эти граждане и российские юрлица из-за санкций лишены возможности защищать свои права в иностранных судах, передает РИА «Новости».

Законопроект предусматривает полноценное судебное разбирательство в арбитражном суде или суде общей юрисдикции по месту нахождения этих граждан в России, либо по месту нахождения их имущества на территории страны.

Проект предлагает представить таким лицам «внести в действующие соглашения, в соответствии с которыми рассмотрение споров с участием граждан РФ и российских юридических лиц отнесено к компетенции судов иностранных государств, международных организаций или третейских судов, находящихся за пределами территории РФ, изменения, предусматривающие включение в такие соглашения условия о рассмотрении спора судом РФ в соответствии с его компетенцией и правом РФ или условия о передаче спора на рассмотрение третейского суда с местом арбитража на территории РФ».

В случае нарушения этих условий для попавших под санкции россиян законопроект предусматривает право потребовать выплаты неустойки, равной размеру исковых требований, предъявляемых ими в иностранных судах.

Также проект предусматривает возможность подать иск в российский суд с требованием прекратить судебное разбирательство в иностранных судах.

«В случае вынесения судом Российской Федерации решения об удовлетворении указанного иска в таком решении устанавливается разумный срок для его исполнения. При этом предлагается установить, что за неисполнение указанного решения судом Российской Федерации может быть наложен судебный штраф в размере заявленных другой стороной спора исковых требований и понесенных ответчиком фактических судебных расходов», – отмечается в документе.