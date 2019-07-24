Приближенный Зеленского обрадовался предложению стать генпрокурором Украины

Заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка с готовностью воспринял инициативу президента страны Владимира Зеленского предложить его на должность генерального прокурора страны.

Рябошапка заявил, отвечая на соответствующий вопрос, что поддерживает все инициативы Зеленского, передает ТАСС.

При этом он не стал рассказывать о своих первых возможных инициатив в должности главы генпрокуратуры, отметив, что сообщит о них, когда соответствующее предложение о его назначении поступит в Верховную раду.

Ранее Зеленский заявил, что Рябошапка является «крутым специалистом» и его кандидатура рассматривается на должность генпрокурора.

Напомним, в понедельник, 22 июля, сообщалось, что генпрокурор Украины Юрий Луценко «исчез».

Его обязанности передали первому заместителю генпрокурора Украины Дмитрию Сторожуку.

В начале июля президент Украины повторно обращался к Раде для увольнения Луценко. До этого соответствующее предложение Зеленский выносил в июне.

Тот, в свою очередь, называл представление незаконным и отказывался покидать пост.

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