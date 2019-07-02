Зеленский повторно обратился к Раде для увольнения Климкина и Луценко

Президент Украины Владимир Зеленский повторно просит Верховную раду рассмотреть представления об увольнении генпрокурора Юрия Луценко и главы МИД страны Павла Климкина, сообщила пресс-служба главы государства.

Сообщается, что Зеленский «повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко, а также увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначения на нее Вадима Пристайко», передает РИА «Новости».

Ранее Зеленский предложил Раде уволить Луценко, так как у него нет диплома юриста. В свою очередь тот назвал представление незаконным и отказался покидать пост.

Кроме того, Зеленский потребовал привлечь главу МИД Украины Павла Климкина к дисциплинарной ответственности из-за ситуации с ответом на ноту российского внешнеполитического ведомства по украинским морякам. Министр назвал этот конфликт «историей не столько содержательной, как эмоциональной».

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