Климкин дал оценку конфликту с Зеленским

Глава МИД Украины Павел Климкин считает конфликт с президентом страны Владимиром Зеленским «историей не столько содержательной, как эмоциональной».

«А почему так случилось, это вопрос не к нам», – приводят его слова «Украинские новости».

Климкин отметил, что по поводу ответа Москве в деле об освобождении украинских моряков Зеленский «не пытался скоммуницировать», хотя сам министр «готов поговорить в любой момент».

По версии Климкина, в МИД Украины хотели и российскую ноту, «и ноту ответную потом отослать» Зеленскому.

Министр подчеркнул, что обмен нотами является компетенцией его ведомства.

Глава МИД Украины подчеркнул, что в направленной Москве ноте повторядась прежняя позиция Киева и «не было ни одного нового слова».

Климкин выступает за назначение своего заместителя Елены Зеркаль и.о. министра иностранных дел Украины.

Напомним, МИД России сообщил о возможностях, которые могут быть задействованы Киевом для освобождения задержанных Россией украинских моряков и кораблей. Однако глава МИД Украины Павел Климкин отверг предложение России. Зеленский заявил, что Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту России. Климкин назвал ноту МИД России «дипломатической ловушкой», и ушел в «политический отпуск».

Россия разрешила МИД Украины провести работу над ошибками и переписать ответ на предложение по украинским морякам.