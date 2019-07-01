Климкин заявил об уходе в политический отпуск

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин принял решение уйти в политический отпуск.

«Важно, что мы не попали в российскую ловушку. Но считаю, что внутренние дискуссии должны нас усиливать, а Россию – ослаблять. Поэтому принял решение уйти в политический отпуск. Будет время на создание настоящей команды», – написал он в Facebook.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский обвинил Климкина в самовольстве, так как МИД Украины не уведомил главу государства о ноте из Москвы по украинским морякам и ответе на нее со стороны Киева.

Однако позже Климкин заявил, что ноту Москве ведомство могло направить и без согласования с президентом.

После этого премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил отправить Климкина в отпуск и назначить на его должность исполняющего обязанности.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему Климкин был идеальным главой МИД современной Украины.

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