Россия делает Зеленскому неоценимый подарок

Россия разрешила МИД Украины провести работу над ошибками и переписать ответ на предложение России по украинским морякам. Министр иностранных дел Климкин устранился от руководства ведомством, и новый ответ в адрес России, по всей видимости, будет написан с одобрения Зеленского. Эксперты считают, что возвращение украинских моряков будет выгодно новому президенту страны.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский направил просьбу премьер-министру страны Владимиру Гройсману о привлечении главы МИД Павла Климкина к дисциплинарной ответственности за то, что тот не сообщил о ноте из Москвы по украинским морякам и отправил самовольный ответ.
Ранее Гройсман уже предлагал отправить Климкина в отпуск и назначить на его должность нового исполняющего обязанности министра. Однако сегодня Климкин сам заявил, что принял решение уйти в политический отпуск. «Важно, что мы не попали в российскую ловушку. Но считаю, что внутренние дискуссии должны нас усиливать, а Россию – ослаблять. Поэтому принял решение уйти в политический отпуск. Будет время на создание настоящей команды», – написал он в «Фейсбук».
Напомним, до просьбы о наказании Зеленский неоднократно требовал уволить Климкина, желая назначить на его место дипломата Вадима Пристайко, который в настоящее время находится в должности замглавы администрации Зеленского.
Сам Климкин также призывал депутатов уволить его с поста главы МИД, однако прекрасно понимал, что в Раде недостаточно голосов для его увольнения. Кроме того, в понедельник профильный комитет Верховной рады отказался рассматривать постановление об увольнении Климкина с должности главы внешнеполитического ведомства, передает УНН.
На фоне такого бардака в коридорах украинской власти Москва в очередной раз проявила готовность пойти навстречу официальному Киеву. Так, замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что Россия свое предложение по урегулированию ситуации с моряками сделала и разрешает украинским властям изменить свой первоначальный ответ.
«Россия свое предложение, вполне официальное, сформулированное, в Киев направила. Мгновенно был получен негативный ответ. Если украинская сторона считает необходимым изменить свое отношение к этому предложению, она вольна это сделать», – заявил Карасин.
В тот же день стало известно, что восьми арестованным украинским морякам предъявили окончательное обвинение. Их подозревают в преступлении по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение государственной границы, совершенное группой лиц), которая предусматривает до шести лет лишения свободы, пишет РБК
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Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно перешли госграницу России, пытаясь пройти на нескольких судах через Керченский пролив под Крымским мостом, за что были задержаны российскими пограничниками. В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав применить в отношении России временные меры для немедленного освобождения судов и моряков. В мае Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков и военные корабли.
Стоит отметить, что проход украинских кораблей через Керченский пролив новый глава генштаба Украины Руслан Хомчак не одобрил и планировал выяснить цели этой сомнительной операции у командующего ВМС: «Когда я буду его заслушивать, я ему задам этот вопрос – чем он руководствовался? Или он прогнозировал это все? Мне тоже интересно это все услышать. У нас не так много морских судов для того, чтобы мы могли их так раздавать». «Конечно, не надо было подвергать моряков риску. Очень плохо, что они в плену, но хорошо, что они живы, учитывая, что по ним был открыт огонь и они могли погибнуть. Я уверен, что из плена их освободят», – заявлял Хомчак в интервью украинским СМИ.
В конце июня МИД России направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины в Москве, в которых речь шла о возможностях в отношении моряков и кораблей, которые могут быть задействованы украинской стороной для их освобождения.
Однако Климкин отверг предложение России и потребовал освобождения 24 украинских моряков. Самовольство министра и стало причиной возмущения Зеленского.
Отметим, что хронологически обострения ситуации с украинскими моряками поразительным образом совпадают со временем проведением саммитов G-20. Именно из-за инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко удалось сорвать полноценную двухстороннюю встречу лидеров России и США в Буэнос-Айресе.
Аналогичным образом, вероятно, по замыслу команды Порошенко, должна была сложиться ситуация и в преддверии саммита G-20 в Осаке. Однако конфликт между Зеленским и Климкиным вылился в публичную плоскость, что не позволило украинским дипломатам обратить его в свою пользу.
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что политическая игра вокруг украинских моряков ведется с обеих сторон. По мнению политолога, со стороны Украины игра заключается в желании украинского президента присвоить себе переговорные рычаги.
«Зеленский очень ревниво относится к любому вмешательству во внешнюю политику, будь то вмешательство Климкина или каких-то других переговорщиков. Мы видим в окружении Зеленского нападки и на Медведчука, и на команду Порошенко. Президент пытается застолбить международные отношения за собой, поскольку понимает, что во время выборов это очень серьезный пиар», – сказал Бортник.
Вторая игра заключается в том, что МИД РФ понимает, в каком кризисе сейчас находится внутриполитическая система Украины, и тоже может использовать эту ситуацию. «Нельзя исключить, что освобождение моряков может быть началом процесса деэскалации отношений России и Украины. Потому обе официальные стороны пытаются сохранить поле для переговоров», – полагает Бортник.
При этом, по словам эксперта, самым эффективным переговорщиком остается Медведчук, потому что его слышит Россия и ему выдают украинских военнослужащих. «Но сегодня ему необходимо искать баланс с администрацией нового президента, потому что желание Зеленского самостоятельно выстраивать линию отношений с Москвой без посредников является проблемой для Медведчука», – сказал эксперт.
«При этом сам Зеленский пока что выглядит совсем неэффективным в этой сфере. Заявления есть, результатов очень мало»,
– считает политолог, акцентируя внимание на том, что украинским властям необходимо объединение разного рода усилий для того, чтобы в переговорах наметился прогресс.
«Ведь Зеленскому придется говорить не только с Россией, но с лидерами и населением неподконтрольных территорий. Говорить придется и с Западом. Тут очень сложный клубок интересов, который самостоятельно ни один из игроков не способен решить», – поделился Бортник.
В свою очередь киевский журналист и политэмигрант Владимир Скачко считает, что МИД России, давая право Киеву изменить ответ на ноту, принял единственно верное решение в контексте переговоров президентов США и России в Осаке.
«Россия по своим соображениям решила пойти навстречу западным партнерам и Украине таким образом, чтобы и овцы были цели, и волки сыты. Это очень удачный пример блестящей игры при не самых лучших картах», – заявил Скачко газете ВЗГЛЯД.
«Известно ведь, что вопрос украинских моряков был предметом переговоров между Путиным и Трампом в Осаке, и я не исключаю, что Москва тем самым может разблокировать куда более серьезные международные вопросы», – считает Скачко.
По его словам, Зеленскому, с учетом избирательной кампании в Раду, такой процесс тоже выгоден, так как он обещал и мир в Донбассе, и восстановление отношений с Россией. Но это однозначно невыгодно Порошенко, Климкину и другим «порохоботам», которые всячески саботируют любые переговоры.
«Потому поведение Климкина, которого Зеленский никак не может уволить без решения Рады, – это арьергардные бои прежнего режима, который пытается поддерживать градус русофобии, антироссийской истерии и никчемные попытки заработать какие-то баллы в ходе избирательной кампании», – констатировал Скачко.
«Но это по содержанию. А вот по форме – это же просто смешно.
Ссора Зеленского с Климкиным – это полнейший идиотизм и полнейшая деградация институтов власти и системы управления.
Причем все это коснулось даже такого важнейшего направления, как внешняя политика, от которой зависит имидж страны», – продолжил собеседник.
«И хорошо, что Россия пытается обставить это так, чтобы Украина не совсем позорилась и не тупила. Украина сейчас доигралась до самого страшного – ее судьбу решают без нее. На мой взгляд, это очередное подтверждение краха Украины как государства и усталости всех от украинского кризиса, который напоминает чемодан: бросить жалко, а нести тяжело», – заключил эксперт.