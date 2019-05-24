Новый глава генштаба ВСУ дал оценку керченскому инциденту

Назначенный на днях главой генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что не одобряет действий командования военно-морскими силами Украины во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 году.

«Я не могу оценивать Керченскую операцию, я тогда не был [в должности начальника генштаба]. Конечно, не надо было подвергать моряков риску. Очень плохо, что они в плену, но хорошо, что они живы, учитывая, что по ним был открыт огонь и они могли погибнуть. Я уверен, что из плена их освободят», – заявил Хомчак в интервью украинским СМИ, передает ТАСС.

Хомчак планирует узнать у командующего ВМС мотивы его действий во время инцидента.

«Когда я буду его заслушивать, я ему задам этот вопрос – чем он руководствовался или он прогнозировал это все? Мне тоже интересно это все услышать. У нас не так много морских судов для того, чтобы мы могли их так раздавать», – сказал руководитель генштаба.

Также Хомчак в интервью заявил, что Украина потеряла Крым задолго до событий 2014 года.

«Я взял путевку в военный санаторий в Алупке и поехал туда. Но позже сказал себе, что больше туда не поеду отдыхать, потому что был шокирован тем, что там увидел. Это был плохой остаток Советского Союза... Я себе задавал вопрос, я на Украине? Я не понимал, где нахожусь», – сказал он.

Хомчак добавил, что «захват Крыма начался гораздо раньше» событий весны 2014 года, а Украине теперь нужно завоевать умы жителей полуострова.

В ноябре прошлого года корабли ВМС Украины незаконно перешли госграницу России, за что были задержаны российскими пограничниками. В апреле Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав применить в отношении России временные меры для немедленного освобождения украинских военно-морских судов и моряков. Москва призвала Киев вместо судебного разбирательства приступить к консультациям по ситуации вокруг инцидента.

Газета ВЗГЛЯД изучала, как строилась карьера нового начальника генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака.