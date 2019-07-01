Зеленский потребовал наказать Климкина за ответ на российскую ноту

Президент Украины Владимир Зеленский направил просьбу премьеру страны Владимиру Гройсману о привлечении министра иностранных дел Павла Климкина к дисциплинарной ответственности из-за ситуации с ответом на ноту российского МИД по украинским морякам.

«Учитывая, что министр иностранных дел Украины лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра, о результатах которого проинформировать», – передает ТАСС текст письма Зеленского.

Напомним, 27 июня Зеленский обвинил Климкина в самовольстве после того, как МИД Украины не уведомил главу государства о ноте из Москвы по украинским морякам и не согласовал ответ на нее. Климкин заявил, что ноту Москве ведомство могло направить и без согласования с президентом.

Гройсман предлагал отправить Климкина в отпуск.

В понедельник Климкин заявил, что принял решение уйти в политический отпуск.