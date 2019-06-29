Депутат Рады назвал Климкина «позором украинской дипломатии»

Глава МИД Украины Павел Климкин опозорил себя и страну, вступив в непозволительную для министра полемику с президентом страны Владимиров Зеленским, заявил депутат Верховной Рады Николай Скорик.

По его мнению, Климкин позорит государственную дипломатию. Скорик отметил, что не поддерживает ни одну из сторон, передает телеканал NewsOne.

«Я считаю, что Климкин – это вообще позор украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы», – сказал парламентарий.

По словам Скорика, внешний вид для дипломата очень важен, поскольку он является «элитой государственной службы».

По мнению депутата, внеочередные парламентские выборы очень важны для Зеленского, поскольку Рада недееспособна.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обвинил Климкина в самовольстве в связи с заявлением об украинских моряках.

Напомним, Климкин отверг предложение России по условиям освобождения украинских моряков. В МИД России отмечали, что предложение было беспрецедентным шагом, но Киев использует моряков только для шантажа и обвинений.

В Верховной раде заподозрили Климкина в саботаже. Сам Климкин утверждает, что у его ведомства были полномочия отвечать на ноту России без согласования с Зеленским.