Климкин увидел «ловушку» в предложении России по украинским морякам

Глава МИД Украины Павел Климкин утверждает, что официальное предложение МИД России по украинским морякам якобы представляет собой «ловушку» для Киева.

По словам Климкина, «ловушка» якобы была подготовлена для юридической и дипломатической команды, для руководства Украины.

По версии Климкина, «Россия и не скрывает, что не хочет выполнять решение Международного трибунала по морскому праву». «Вместо этого она: а) требует от нас признать, что наши моряки могли совершить преступление, б) склоняет нас к признанию правомерности судебного процесса над ними по российскому законодательству, в) приглашает прогнуться перед уголовно-процессуальным кодексом РФ, а заодно и косвенно признать оккупацию Крыма», – написал Климкин на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее Россия направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и в украинское посольство о том, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков продолжается.

Напомним, Климкин отверг предложение России по условиям освобождения украинских моряков. В МИД России отмечали, что предложение было беспрецедентным шагом, но Киев использует моряков только для шантажа и обвинений.

После этого Владимир Зеленский заявил, что узнает о действиях украинского МИД на международной арене из интернета, так как Климкин «не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины».

В Верховной раде заподозрили Климкина в саботаже. Сам Климкин утверждает, что у его ведомства были полномочия отвечать на ноту России без согласования с Зеленским.

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