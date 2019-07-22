Генпрокурор Украины «исчез»

Бывший первый заместитель руководителя администрации экс-президента Украины Виктора Януковича и юрист Андрей Портнов заявил об исчезновении генерального прокурора страны Юрия Луценко.

«Друзья, информирую, что генеральный прокурор Луценко куда-то исчез. С сегодняшнего дня обязанности генерального прокурора исполняет (первый заместитель генпрокурора Украины Дмитрий) Сторожук», – сообщил Портнов на своей странице в Facebook.

После ряда дел против Луценко президент Украины Владимир Зеленский потребовал увольнения генпрокурора, однако после отказа парламента пообещал, что после выборов новый состав Верховной рады все равно освободит его от должности.