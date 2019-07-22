На выборах в Раду обработали 64% протоколов

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду с 42,54% голосов, результат партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» вырос до 13,02%, следует из данных ЦИК Украины по результатам обработки 64,03% протоколов.

В парламент проходят еще три партии. «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко с 8,50%, у «Батькивщины» бывшего премьера Юлии Тимошенко – 8,01%, у «Голоса» музыканта Святослава Вакарчука – 6,28%, передает ТАСС.

В воскресенье на Украине прошли парламентские выборы, позже они были признаны состоявшимися.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации вокруг внеочередных выборов в Верховную раду.

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