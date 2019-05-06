Литва сообщила об отмене полетов на «Суперджете» между Москвой и Вильнюсом

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы между Москвой и Вильнюсом на самолете Sukhoi SuperJet-100, сообщает портал 15min.lt.

Согласно информации портала, в Литве отметили, что отменились рейсы «Суперджета» в Москву в понедельник вечером и во вторник утром, а также рейсы в Вильнюс, пишет «Интерфакс».

Причина отмены рейсов не сообщается. В материале говорится, что их могли отменить в связи с катастрофой «Суперджета» в Шереметьево или по причине сбоев в работе аэропорта.

Напомним, 5 мая направлявшийся из Москвы в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел во время аварийной посадки в Шереметьево. Из находившихся на борту 78 человек погиб 41, а еще девять госпитализированы. Большинство пассажиров погибли от отравления продуктами горения. В хвостовой части самолета смогли выжить лишь два пассажира. Авиакомпании начали отказываться от приобретения «Суперджетов».