Авиакомпании начали отказываться от приобретения «Суперджетов»

Авиакомпания «Ямал», которая имеет 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 в своем парке, отказалась от планов по приобретению еще 10 таких лайнеров, сообщил гендиректор компании Василий Крюк.

«Не будем приобретать. К сожалению, не получается той экономической модели в плане поддержания летной годности. Расходы за счет поддержания летной годности не позволяют нам наращивать парк», – передает его слова «Интерфакс».

Все имеющиеся у «Ямала» SSJ-100 получены ей в операционный лизинг по контракту с «Государственной транспортной лизинговой компанией». К лету этого года компания должна была получить еще 10 самолетов.

5 мая направлявшийся из Москвы в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту было 78 человек, погиб 41, девять госпитализированы.

Среди основных версий трагедии – недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, неисправность лайнера, неблагоприятные метеоусловия. Командир самолета Денис Евдокимов рассказал, что из-за удара молнии пропала радиосвязь.

Газета ВЗГЛЯД обозначила пять ключевых вопросов в связи с трагедией «Суперджета».