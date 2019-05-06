В хвостовой части сгоревшего «Суперджета» выжили лишь два пассажира

В хвостовой части загоревшегося при посадке в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 выжили всего два пассажира.

Как следует из опубликованной РенТВ схемы рассадки, в хвостовой части самолета удалось выжить лишь двоим: занимавшей место в 15-м ряду Марине Конник и Сергею Кузнецову с 18-го ряда.

«Аэрофлот» сообщал о госпитализации Конник и Кузнецова. Остальные пассажиры, находившиеся с 14-го по 20-й ряд, погибли.

Среди пассажиров, которые занимали с 1-го по 10-й ряд, согласно схеме, погиб один человек, остальные выжили. В рядах с 11-го по 14-й выжили четыре человека из 20.

Напомним, 5 мая направлявшийся из Москвы в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел во время аварийной посадки в Шереметьево. Из находившихся на борту 78 человек погиб 41, а еще девять госпитализированы. Большинство пассажиров погибли от отравления продуктами горения.

Позже были озвучены основные версии трагедии, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия. При этом командир самолета Денис Евдокимов рассказал, что из-за удара молнии пропала радиосвязь и пилотам пришлось напрямую переводить самолет на аварийный режим управления.

Газета ВЗГЛЯД обозначила пять ключевых вопросов о трагедии «Суперджета».