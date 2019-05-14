Пушков указал Климкину на грубые ошибки

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков указал на грубые ошибки министра иностранных дел Украины Павла Климкина, говоря о его заявлениях по членству России в Совете Европы.

«Климкин делает одну за другой грубые ошибки. Увязывать позицию стран ЕС по вопросу о членстве России в СЕ и выполнение Киевом Минских соглашений – глупость полная», – написал в своем Twitter российский сенатор.

Он добавил, что «примитивный шантаж» не даст Киеву искомого результата.

Напомним, Климкин заявил, что Украина выйдет из Минских соглашений, если Россия снова получит право голоса в Парламентской ассамблее СЕ.