На Украине значительно сократилась выпечка хлеба

В январе-марте 2019 года в Украине производство хлеба и хлебобулочных изделий упало почти на 7,7% по сравнению с 2018 годом, сообщает госстат Украины.

Отмечается, что в марте было произведено 75,9 тыс. тонн хлебобулочных изделий, что на 8,8% меньше, чем в марте прошлого года, передает УНИАН.

Кроме того, упал объем производства муки на 12,8% по сравнению с прошлым годом (391 тыс. тонн).

В госстате отметили, что в статистике не учтены данные Республики Крым, города Севастополя и самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Ранее выяснилось, на сколько подорожал хлеб на Украине за год.

В феврале сообщалось, что борщ без мяса на Украине подорожал на 70%.