Борщ без мяса на Украине подорожал на 70%

Сварить борщ с мясом на Украине за год стало дороже на 16%, а постный борщ — на 70%.

Такие данные привел РИА «Новости» руководитель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Так, про борщ со свининой он говорит, что «блюдо по состоянию на январь 2019 года обходится в среднем по стране в 104,8 гривны (около 3,8 доллара), тогда как по состоянию на январь прошлого года стоило 89,9 гривен (около 3,3 доллара)».

Такой вывод он сделал из роста цен на классические компоненты борща: свинина за год подорожала на 6%, картофель – на 47%, свекла – 77%, морковь – 78%, капуста подорожала более чем в два раза, а лук – более чем в три раза, сметана – на 13%. Постный борщ рассчитывался сходным образом без учета свинины и мяса.

«Это блюдо по состоянию на январь 2019 года обходится в среднем по стране в 23,3 гривны (0,86 доллара), тогда как по состоянию на январь прошлого года стоила 13,7 гривен (0,5 доллара)», – говорит Дорошенко, резюмируя, что «борщовая» инфляция в республике в семь раз выше официальной.

Ранее сообщалось, что овощной набор для борща за год на Украине подорожал вдвое.