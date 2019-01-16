Борщ без мяса на Украине стал вдвое дороже

Овощи из продуктового набора для приготовления борща за год подорожали на Украине почти вдвое, сообщил глава украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

«Борщевой набор за 2018 год подорожал почти в два раза, или на 27,7 гривны (почти 1 доллар по курсу нацбанка). Стоимость овощной корзины на конец декабря 2018 года составила 56,6 гривны (около 2 долларов), тогда как на конец прошлого года она стоила 28,9 гривны (около 1 доллара)», – сообщил Дорошенко, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в овощной корзине учитывались по килограмму всех овощей для приготовления этого блюда: свекла, капуста, картофель, морковь и лук. Дорошенко добавил, что килограмм лука за год вырос в цене больше, чем в три раза, капуста подорожала вдвое, морковь стала на 79% дороже, картофель стал дороже на треть.

«Данные альтернативного исследования Ассоциации поставщиков торговых сетей с 1 марта 2018 года по 1 января 2019 года показывают, что за последние десять месяцев текущего года борщевой набор подорожал на 57%. Все продукты демонстрировали рост: лук – 93%, капуста – на 62%, морковь – на 55%, свекла – на 50%, картофель – на 30%», – заключил Дорошенко.

В сентябре 2018 года сообщалось, что украинский бутерброд с салом за год подорожал на 42%.