Бутерброд с салом на Украине подорожал почти вдвое

Украинский бутерброд с салом за последний год подорожал на 42%, сообщил гендиректор украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

После прошедшего фестиваля сала в Виннице эксперты решили подсчитать, насколько подорожал бутерброд с этим продуктом на основе черного хлеба, написал Дорошенко у себя в Facebook.

Выяснилось, что за год «сэндвич», как называет его Алексей Дорошенко, подорожал на 42% (на 1 гривну) в расчете на 40-граммовый кусок сала и ржаной хлеб.

«Сало с черным хлебом – это без преувеличения гастрономическая гордость Украины», – констатировал при этом он.

Напомним, в феврале этого года Дорошенко сообщал, что стоимость мясной корзины в среднем по Украине составила 529 гривен (19,5 доллара), что на 40% превышает ее стоимость годом ранее, при этом сало, по его оценкам, подорожало почти на 80%.