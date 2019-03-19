Выяснилось, на сколько подорожал хлеб на Украине за год

Генедиректор украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщил о подорожании хлебной корзины в стране за год на 26%.

«Хлебная корзина, по данным ассоциации, за год подорожала на 26%; согласно информации Госстата – на 21%. Стоимость нашей корзины на 1 марта 2018 года составляла 61,4 гривны (2,26 доллара), тогда как на 1 марта 2019 года она стоила 77,1 гривны (2,84 доллара). По данным статистики, на февраль 2018 года – 59,7 гривны (2,2 доллара), а на февраль 2019 года – 72,2 гривны (2,66 доллара)», – сообщил Дорошенко у себя в Facebook.

Он отметил, что в хлебную корзину вошел 1 кг хлеба из пшеничной муки первого и высшего сорта, ржаной хлеб и 0,5 кг батона.

По его данным, пшеничный хлеб из первосортной муки подорожал за год на 31%, батон – на 24%, ржаной хлеб – на 29%, пшеничный из муки высшего сорта – на 20%.

Он отметил, что подорожание хлебной корзины было почти в три раза быстрее, чем рост среднего уровня цен в стране.

«Самый дешевый хлеб из муки первого сорта дорожал в 1,5 раза быстрее, чем из высшего. Что еще раз подчеркивает, что затягивать пояса приходится наиболее социально незащищенным слоям населения», – добавил Дорошенко.

В феврале Дорошенко сообщал, что борщ без мяса на Украине подорожал на 70%.