Действующий президент Индонезии объявил о своей победе на выборах

Действующий президент Индонезии Джоко Видодо на встрече со сторонниками в Джакарте объявил о своей победе на выборах главы государства.

«Мы должны дождаться официальных итогов, однако 12 служб по проведению опросов дали ясный результат. Они сообщили, что за Джоко (Видодо) и Мааруфа (Амина) (кандидата в вице-президенты, баллотировавшегося вместе с действующим главой государства) проголосовали 54,5% избирателей, а Прабово (Субианто) получил 45,5%», – сказал Видодо, передает ТАСС.

Между тем ранее оппозиционный кандидат в президенты Индонезии Прабово Субианто заявил о своей победе на выборах главы государства. До этого он пообещал вывести на улицы десятки тысяч своих сторонников в случае своего проигрыша.