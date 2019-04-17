Скончался корреспондент Первого канала Илья Костин

Корреспондент Первого канала Илья Костин скончался в возрасте 39 лет из-за онкологической болезни.

Первый канал подтвердил информацию о смерти Костина, пишет РИА «Новости».

На телеканале отметили, что корреспондент одинаково профессионально работал как в горячих точках, так и на официальных мероприятиях.

Костин родился во Владикавказе 31 октября 1979 года. Он окончил Владикавказское училище искусств им. Гергиева и факультет журналистики Северо-Осетинского государственного университета им. Хетагурова. На Первом канале начал работать летом 2003 года.

Корреспондент в числе прочего освещал военные конфликты в Чечне, Ираке, теракт на Дубровке и взрыв в московском метро 6 февраля 2004 года.