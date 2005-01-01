Рыжий Тарзан обозвал Хабиба Нурмагомедова

Боец MMA Вячеслав Дацик, более известный как Рыжий Тарзан, пренебрежительно отозвался о чемпионе по смешанным единоборствам Хабибе Нурмагомедове, назвав его «дрищом».

Своим мнением о Нурмагомедове Дацик поделился в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Разрешите вас перебить».

«Хабиб – это дрищ. Вес мухи. Единственный нормальный боец в России остался – это Харитонов», – заявил Рыжий Тарзан.

Также Дацик сообщил, что во время боя Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором поддерживал последнего.

«Я болел за Конора Макгрегора. За рыжебородого. Я прекрасно понимал, что выиграет Хабиб – по технике, по тактике, по стилю. Это было понятно. У ударника против борца шансов мало», – заметил Дацик.

Напомним, в феврале Дацик был освобожден из СИЗО, где он находился по делу о «голом марше» проституток.

Рыжий Тарзан известен как ультраправый националист, в прошлом участник соревнований по боям без правил в супертяжелом весе.