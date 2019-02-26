Рыжего Тарзана выпустили из СИЗО после «голого марша» проституток

Бойца ММА Вячеслава Дацика (Рыжего Тарзана) отпустили из СИЗО в связи с истечением сроков давности по делу о «голом марше» проституток, рассказал его адвокат Андрей Федорков.

После прекращения преследования судом апелляционной инстанции в связи с истечением сроков давности, Дацика во вторник отпустили из СИЗО, передает РИА «Новости».

«Только что Дацик вышел из СИЗО-1 в Колпино, сейчас дает стихийную пресс-конференцию», – сообщил Федорков.

Ранее стало известно, что Рыжего Тарзана освободят досрочно из-за истечения сроков давности по ст. 116 («Побои») и ст. 139 («Нарушение неприкосновенности жилища»). В последний раз по делу о погроме в публичном доме его осудили на 3,5 года колонии.

Напомним, в мае 2016 года сразу после выхода из колонии Красноярска, где Дацик сидел за разбой, боец отправился в бордель на 11-й линии Васильевского острова и заставил сотрудниц и посетителей заведения пройти обнаженными до ближайшего отдела полиции.

Во время конвоирования из зала суда Рыжий Тарзан предпринял попытку бегства. В марте 2018 года его осудили за погром в борделе и отправили в колонию строгого режима.