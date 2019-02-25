Рыжего Тарзана освободят досрочно

Националист Вячеслав Дацик, известный как Рыжий Тарзан, будет освобожден досрочно, об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд апелляционной инстанции прекратил уголовное преследование Дацика по ст. 139 («Нарушение неприкосновенности жилища»)и 116 («Побои») за истечением сроков давности, говорится в сообщении телеграм-канала пресс-службы.

Перед тем, как суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, Дацик выкрикнул «Слава революции», уточняется в сообщении.

Теперь Дацик подлежит освобождению из-под стражи в связи с отбытием наказания.

Последний раз Дацик был осужден на 3,5 года колонии строгого режима в 2018 году по делу о погроме в публичном доме.

Вячеслав Дацик по кличке Рыжий Тарзан – ранее судимый ультраправый активист, в прошлом участник соревнований по боям без правил в супертяжелом весе.

Ранее в феврале от наказания по декриминализации статьи 282 УК были освобождены экс-полковник ГРУ Владимир Квачков и националист Дмитрий Демушкин.