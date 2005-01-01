Суд досрочно освободил националиста Демушкина из колонии

Националист Дмитрий Демушкин отпущен из колонии во Владимирской области раньше срока.

«Суд принял решение об освобождении Демушкина из колонии», – сообщили в областном суде ТАСС.

Сам Демушкин пояснил, что суд постановил отпустить его раньше срока в связи с частичной декриминализацией ч. 1 ст. 282 УК.

В апреле 2017 года Нагатинский суд Москвы вынес приговор Демушкину, обвиненному в экстремизме. Демушкин был одним из организаторов «Русского марша», который проводится националистами 4 ноября. В 2014 году марш закончился возбуждением уголовного дела о разжигании ненависти и вражды.

Ранее в феврале экс-полковник ГРУ Владимир Квачков также был освобожден от наказания по декриминализации статьи 282 УК.