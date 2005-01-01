Эксперт объяснил отказ Хиллари Клинтон от президентских амбиций

«Вступление Хиллари Клинтон в гонку вызывало бы жуткую реакцию у всего партийного руководства, которое в 2016 году буквально все присягнуло ей», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Так он объяснил решение Клинтон не участвовать в президентских выборах в 2020 году.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий утверждает, что Хиллари Клинтон, которая на прошлых президентских выборах победила на праймериз от Демократической партии и боролась с Дональдом Трампом, «сейчас не играет никакой роли в политике».

Во вторник стало известно, что экс-госсекретарь Хиллари Клинтон приняла решение не участвовать в выборах 2020 года. При этом из политики она уходить не собирается. «Я никуда не денусь», – цитирует Клинтон телеканал News 12.

«В тот момент, когда Хиллари Клинтон поехала с туром «Что случилось?» (презентуя свою книгу), было понято, что партия устала от нее. Она вдалеке от трендов внутри партии. Вступление Хиллари Клинтон в гонку вызывало бы жуткую реакцию у всего партийного руководства, которое в 2016 году буквально все присягнуло ей», – сказал Дробницкий.

По словам эксперта, в Демпартии США произошел раскол между ультралевым политическим крылом и более умеренными кандидатами, «которые не отличаются большой яркостью».

«Вся игра вплоть до лета 2020 года будет вестись вокруг борьбы двух этих сил друг с другом. Придется ли Трампу иметь дело с более умеренным политиком или с жестким леваком? Сейчас смотреть на рейтинги бессмысленно. Даже такой по-прежнему популярный политик как Берни Сандерс для многих людей в Демпартии является недостаточно радикальным. Будет жесткая борьба, в которую никакая Хиллари Клинтон явно не вписывается. Спасибо ей за напоминание, что ее в этой борьбе не будет», – подытожил Дмитрий Дробницкий.

Ранее газета ВЗГЛЯД выдвинула предположение, кто с большой степенью вероятности станет баллотироваться в президенты США от демократов на будущих выборах.