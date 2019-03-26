Cекретарем избирательной комиссии на Украине назначили мертвеца

В Вышгороде Киевской области секретарем избирательной комиссии назначили мужчину, который умер еще в 2017 году.

Состав участковых комиссий был утвержден окружным избиркомом еще 10 марта. Секретарем избирательного участка №320348 назначили Прокопенко Сергея Владимировича. Однако выяснилось, что он умер еще в 2017 году, сообщается на сайте гражданского движения наблюдателей «Опора».

Представители движения связались с родными Сергея Прокопенко, они его кончину подтвердили и предоставили копию свидетельства о смерти. Они также отметили, что их умерший родственник раньше имел опыт работы на выборах, а с кандидатом в президенты Николаем Габером был знаком еще с 1996 года.

На ваш взгляд Какой кандидат на пост президента Украины из четверки лидеров вам более симпатичен? Юрий Бойко

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Представители гражданского движения намерены разобраться в данной ситуации.

«В свете полученной информации полиция тщательно проверит вероятность подделки документов, поскольку другие логические объяснения того, как человек, который погиб два года назад, мог лично подписать заявление на согласие быть членом УИК просто отсутствуют», – заявил координатор наблюдения Гражданской сети «Опора» в Киевской области Алексей Репик.

Выборы президента на Украине пройдут 31 марта. Ранее сообщалось, что в ходе избирательной кампании были зафиксированы многочисленные нарушения, в частности, в одной из избирательных комиссий Киева пропала печать.