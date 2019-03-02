В избирательной кампании на Украине зафиксированы масштабные нарушения

Национальная полиция Украины составила более 500 административных протоколов о нарушениях в ходе избирательной кампании, всего поступило более 2 тыс. 365 обращений, уголовные дела в процессе расследования, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По словам Авакова, лидером правонарушений в ходе избирательной кампании является Киев и Киевская область. Выявленные нарушения связаны с незаконной агитацией, подкупом избирателей, повреждением имущества и хулиганством, передает ТАСС.

«Сейчас система мониторинга зафиксировал 2 365 обращений, связанных с нарушениями в ходе избирательной кампании. Полиция уже составила более 500 протоколов по этим нарушениям, но судебных решений пока нет, уголовные дела в процессе расследования», – сказал Аваков в эфире телеканала «Украина».

Всего, согласно данным система мониторинга, более 100 фактов внесены в единый реестр досудебных расследований».

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Ранее Аваков призвал кандидатов в президенты Украины не устраивать «ристалище политической грязи» и договориться о честной конкуренции.