За неделю до выборов в одном из избиркомов Киева пропала печать

МВД Украины возбудило уголовное дело из-за пропажи печати в одной из избирательных комиссий Киева, сообщила пресс-служба ведомства.

«В дежурную часть территориального управления полиции поступило сообщение о том, что исчезла печать участковой избирательной комиссии на улице Ивана Крамского», – сообщила пресс-служба, передает ТАСС.

Ведомство добавило, что по этому факту возбуждено уголовное дело, полиция ведет розыск причастных к исчезновению печати.

По данной статье предусмотрено наказание до трех лет ограничения свободы.

На ваш взгляд Какой кандидат на пост президента Украины из четверки лидеров вам более симпатичен? Юрий Бойко

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Отмечается, что с начала предвыборной компании на Украине открыто около 200 уголовных дел по нарушениям, всего в полицию поступило свыше 3,3 тыс. сообщений о нарушении избирательного процесса.

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. Действующий лидер страны Петр Порошенко за две недели до выборов оказался лидером антирейтинга, а кандидату в президенты Владимиру Зеленскому предрекли победу во втором туре при любом раскладе.