Летчика французского истребителя Rafale катапультировало при взлете

Штурман французского истребителя Rafale получил тяжелые травмы после катапультирования во время взлета самолета с военной базы Сен-Дизье, пишет газета Le Parisien.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 20 марта, в 13.52 (15.52 мск). Во время взлета сработало устройство катапультирования, в результате чего 64-летнего мужчину выбросило на полосу, передает ТАСС.

Летчик получил травмы спины, а также легкие ранения рук в результате порезов от разбитого стекла кабины, его госпитализировали. В настоящее время его жизни ничто не угрожает.

По факту происшествия проводится расследование.

Между тем, много говорилось по проблемах с катапультированием американского военного самолета – новейшего истребителя F-35. Тесты на манекенах в 2015 году показали, что пилоты F–35 подвергались риску смертельных травм шеи в случае катапультирования. В мае 2017-го в ВВС США отчитались об исправлении неполадок в системе, однако эксперты подчеркивали, что, несмотря на внесенные изменения, пилотам все еще грозят серьезные травмы или гибель при катапультировании.

В августе 2018 года эксперты некоммерческой организации Project on Government Oversight (POGO), ознакомившись с документами Пентагона, пришли к выводу, что американское военное ведомство пытается скрыть критические недостатки истребителя F-35, которые могут привести к остановке серийного производства самолета. Так, они выявили 19 критических дефектов, категория которых была сознательно занижена, в их числе – проблемы с системой катапультирования.