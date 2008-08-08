Пентагон уличили в попытках скрыть критические дефекты F-35

Эксперты некоммерческой организации Project on Government Oversight (POGO), ознакомившись с документами Пентагона, пришли к выводу, что американское военное ведомство пытается скрыть критические недостатки истребителя F-35, которые могут привести к остановке серийного производства самолета.

Согласно докладу экспертов POGO, американские военные чиновники из Пентагона намеренно переклассифицировали многие опасные конструктивные дефекты истребителя, чтобы они выглядели менее серьезными, передает ТАСС.

По словам одного из авторов доклада, которого цитирует издание The Washington Examiner, представители Пентагона «хотят сделать так, чтобы они могли прийти на Капитолийский холм и сказать: «Никаких недостатков первой категории больше нет».

В докладе уточняется, что к недостаткам первой категории относятся дефекты, которые угрожают жизни и здоровью членов экипажа или других военнослужащих, несут риск потери самолета, что в перспективе приведет к необходимости остановить серийное производство истребителя.

По данным экспертов POGO, среди 19 критических дефектов, категория которых была сознательно занижена, присутствуют проблемы с системой катапультирования, а также с установлением координат для сброса авиабомб, что может привести к ошибочному нанесению ударов по своим подразделениям.

В целом, согласно оценке POGO, у самолета на данный момент имеется 111 критических недостатков первой категории и еще 855 – второй категории.

Напомним, в минувший четверг при посадке F-35A на базе ВВС США во Флориде у истребителя пятого поколения разрушилось переднее шасси.

Отметим, по признанию главы Бюро испытаний и оценки Пентагона, F-35 «погряз в проблемах», в проекте самолета обнаружено около тысячи «явных недоработок».