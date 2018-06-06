В проекте F-35 нашли почти тысячу недоработок

Главное контрольно-бюджетное управление США обнаружило 966 «явных недоработок» в проекте истребителя пятого поколения F-35.

Из 966 недоработок, зафиксированных в январе, более 110 относятся к первой категории, то есть «могут повредить надежности, безопасности или другим критическим требованиям» при эксплуатации воздушного судна, передает РИА «Новости» со ссылкой на ежегодный отчет управления.

Контрольное ведомство рекомендовало военным устранить критические недочеты, учитывая, что решение о серийном производстве истребителя разработчики должны принять в октябре 2019 года.

В мае Израиль сообщил о том, что впервые использовал в бою истребитель F-35.

F-35 – самый дорогостоящий самолет в истории: полный цикл разработки обошелся Пентагону в 1,3 трлн долларов с учетом инфляции, а стоимость одного F-35 составляет 159 млн долларов. Как уже неоднократно отмечали наблюдатели, американский F-35 «погряз в проблемах».