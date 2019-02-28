Елена Малышева заявила о трудном периоде в жизни

Ведущая рассказала, что переживает трудный период в жизни, так как не может справиться с соблазнами.

«Переживаю трудный период в жизни. Просто очень хочется кушать. Очень трудно сдержаться. Нуждаюсь в поддержке!», – написала Малышева в Instagram.

За последнее время она похудела на десять килограммов. Но сдерживать себя от гастрономических соблазнов ей не так уж легко.

«Есть хочется до обморочного состояния. Всего хочется: булок хочется, этого хлеба», – говорит ведущая в видео, добавляя, что пока она купила только кабачки и рыбу.

Малышева попросила совета у своих подписчиков: «Сейчас так мне трудно, нуждаюсь в поддержке, чтобы не наесться и снова не начать поправляться».

Но не все из них поддержали ведущую, кто-то наоборот порекомендовал забыть о диете на какое время: «Бросьте себя мучить, живем один раз, позвольте себе что хочется».

Ранее сообщалось, как Елена Малышева отреагировала на скандал вокруг номера в одном из выпусков ее телепередачи.