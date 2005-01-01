Малышева ответила на критику «танца матки» в эфире Первого канала

Телеведущая Елена Малышева ответила на критику выпуска передачи «Жить здорово!», в котором актриса станцевала в костюме матки.

«Использование ростовых фигур для рассказа о внутренних органах делается для того, чтобы у людей сохранялся интерес к внутренним органам. К сожалению, телевидение не приемлет чтение лекций. Телевидение вынуждено людей развлекать, а развлекая, просвещать. Поэтому в нашей песне, от имени матки исполненной, рассказаны важнейшие вещи структуры матки. Костюм был прекрасен», – рассказала Малышева радиостанции «Говорит Москва».

Она добавила, что авторы передачи не нарушили ничьего чувства собственного достоинства и рассказали об уникальном и «божественно прекрасном» органе.

Отмечается, что партия «Коммунисты России» потребовала, чтобы Первый канал отстранил ведущую от эфиров.

«Честно говоря, не знаю, что плохого в том, что матка существует у каждой женщины. Если ты истинный коммунист, но тогда останется вопрос: «Как же ты появился на свет?», – ответила им Малышева.

Напомним, соцсети неоднозначно отреагировали на выпуск «Жить здорово!», где был показан «танец матки».