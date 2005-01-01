«Танец матки» на Первом канале удивил соцсети

В эфире передачи Елены Малышевой «Жить здорово!» на Первом канале зрителям показали женщину, одетую в костюм матки, в номере актриса танцевала и пела про любовь к детям; в соцсетях на это выступление отреагировали неоднозначно.

Актриса Светлана Галка, переодетая в костюм матки, спела об устройстве женских половых органов и о том, как здорово рожать детей.

«А во мне человечек поместится, хоть не верится в это сейчас. Но за девять счастливейших месяцев я могу вырастать в 10 раз», – спела актриса.

Пользователи «ВКонтакте» отреагировали на это разными эмоциями. «Ну, теперь есть и танцующая матка – куда мир катится?» – задался вопросом Петр Бондаренко. «Не перестаю удивляться, что Малышева курит, когда делает свои программы? То танец яичек, теперь матка», – удивился Вячеслав Сальников.

«Программа «Жить здорово». Прямая трансляция из психиатрической лечебницы», – прокомментировала пользователь Youtube под ником Mata Hari.

Стоит отметить, что передача с танцем матки вышла в эфир еще 13 февраля, но в Сети ее заметили только 20 февраля.