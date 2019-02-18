Арестованный американец Калви назвал себя патриотом России

Основатель Baring Vostok Майкл Калви, который находится в следственном изоляторе «Кремлевский централ» по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка «Восточный», назвал себя патриотом России и заявил, что невиновен, сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев.

«Он сказал, что невиновен. Сказал, что он патриот России и очень надеется на помощь Бориса Титова (уполномоченный по защите прав предпринимателей в России), которого он знает лично», – передает слова Еникеева «Интерфакс».

Калви также заявил членам ОНК, что верит в способность следствия разобраться во всем, после чего все признают его невиновным.

Еникеев добавил, что условия содержания Калви и его партнера Филиппа Дельпаля «вполне хорошие».

«Сами они тоже не жалуются, претензий к качеству еды нет, сказали, что вполне нормальная», – сообщил Еникеев.

На прошлой неделе четверо сотрудников Baring Vostok были задержаны по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей, в том числе основатель фонда Майкл Калви. Он арестован решением Басманного суда.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что из-за ареста Калви сложилась чрезвычайная обстановка в российской экономике.