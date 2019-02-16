Основателя инвесткомпании Baring Vostok арестовали

Басманный суд Москвы арестовал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Калви меры пресечения в виде содержания под стражей», – цитирует ТАСС судью Артура Карпова.

Суд посчитал что Калви обладает значительными ресурсами, чтобы скрыться или оказать давление на свидетелей. Также было принято во внимание американское гражданство подозреваемого.

«Только содержание подозреваемого Калви под стражей может обеспечить интересы следствия», – отметил судья.

Калви арестован до 13 апреля.

В течение 10 суток ему должно быть предъявлено обвинение. Если этого не произойдет, его освободят.

Адвокат Дмитрий Клеточкин сообщил, что защита не согласна с решением суда и намерена обжаловать его.

«Будем просить о домашнем аресте или залоге», – уточнил он.

На заседании по избранию меры пресечения стало известно, что потерпевшими по делу признаны два акционера банка «Восточный экспресс», передает РИА «Новости».

«Прошу приобщить постановление о признании акционера банка и другого акционера, не называю фамилии, потому что тут гласность», – сказал следователь.

Адвокат Калви сообщил, что потрепевшими признаны банк «Восточный экспресс» и миноритарный акционер банка Шерзод Юсупов.

Гражданин США Майкл Калви, о задержании которого стало известно в пятницу, и ряд топ-менеджеров Baring Vostok подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный экспресс» посредством мошеннической схемы.