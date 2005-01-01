В Москве задержан основатель крупной инвесткомпании Baring Vostok

Основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok американец Майкл Калви задержан в Москве вместе еще с пятью людьми по делу о крупном мошенничестве, свидетельствует база данных Басманного суда.

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Майкла Калви», – сообщила ТАСС пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева. Судебные заседания назначены на ближайшее время.

Подозреваемыми проходят также директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпаль, а также Ваган Абгарян, Алексей Кордичев и Максим Владимиров.

Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. С 1994 года инвестировано более 2,4 млрд долларов в 70 проектов в сферах финансовых услуг и нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций и медиа, в потребительском секторе. Среди проектов фонда – «СТС Медиа», «Яндекс», «Авито», «Озон», «ЭР-Телеком», «1С», «Восточный экспресс банк», «Новомет».