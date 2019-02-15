Основатель Baring Vostok отверг обвинения в хищении

Основатель инвестфонда Baring Vostok американец Майкл Калви на допросе отверг обвинения в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

«Калви не подтвердил свою причастность к инкриминируемым преступлениям, но у следствия есть основания критически относиться к этим показаниям», – сообщил следователь на заседании Басманного суда Москвы, передает ТАСС.

В ходе заседания должен решиться вопрос о мере пресечения для Калви.

Ранее Басманный суд арестовал партнера по индустрии финансового сектора крупной инвесткомпании Baring Vostok, француза Филиппа Дельпаля по обвинению в хищении.

Всего в преступлении подозревают пятерых: Калви, Дельпаля, директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна, Алексея Кордичева и Максима Владимирова.

В компании прокомментировали задержание основателя, отметив, что это не связано непосредственно с деятельностью Baring Vostok, а имеет отношение к коммерческому спору по банку «Восточный экспресс». Глава РФПИ выразил готовность поручиться за Калви.