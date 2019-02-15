В Baring Vostok отреагировали на задержание основателя инвесткомпании

В инвестиционном холдинге Baring Vostok отреагировали на задержание в Москве основателя компании американца Майкла Калви, а также ряда топ-менеджеров по делу о крупном мошенничестве.

В заявлении холдинга говорится, что задержание Калви не связано непосредственно с деятельностью Baring Vostok. Там уточнили, что основателя, а также четырех сотрудников компании задержали в рамках коммерческого спора по банку «Восточный экспресс», передает РИА «Новости».

В Baring Vostok добавили, что намерены выполнить все обязательства по докапитализации банка «Восточный экспресс».

Ранее в пятницу в Басманном суде сообщили о задержании Калви в Москве. Следствие ходатайствует об аресте фигурантов дела о мошенничестве.

Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. С 1994 года инвестировано более 2,4 млрд долларов в 70 проектов в сферах финансовых услуг и нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций и медиа, в потребительском секторе. Среди проектов фонда – «СТС Медиа», «Яндекс», «Авито», «Озон», «ЭР-Телеком», «1С», «Восточный экспресс банк», «Новомет».