По делу Baring Vostok арестован француз

Партнера по индустрии финансового сектора крупной инвесткомпании Baring Vostok, француза Филиппа Дельпаля Басманный суд арестовал до 13 апреля.

«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», – цитирует РИА «Новости» решение судьи Евгении Николаевой.

Ранее стало известно о задержании основателя Baring Vostok Майкла Калви. Вместе с ним подозреваемыми являются еще пять человек: партнер по финансовому сектору Филипп Дельпаль, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, а также Ваган Абгарян, Алексей Кордичев и Максим Владимиров.

Они обвиняются в хищении 2,5 млрд рублей. В компании прокомментировали задержание основателя, отметив, что это не связано непосредственно с деятельностью Baring Vostok, а имеет отношение к коммерческому спору по банку «Восточный экспресс». Глава РФПИ выразил готовность поручиться за Калви. При этом один из обвиняемых пошел на сделку со следствием и уже дал показания против своих предполагаемых соучастников.