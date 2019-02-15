Фигурант дела Baring Vostok пошел на сделку со следствием

Советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев в зале Басманного суда Москвы заявил о готовности сотрудничать со следствием по делу о мошенничестве в отношении основателя инвестиционной компании Baring Vostok американца Майкла Калви и других фигурантов, он уже дал показания против соучастников.

«Он раскрывает всю структуру этого преступления. Он дал информацию о всех соучастниках, об их роли и должностном положении. (…) Он уже дал показания против них», – передает РИА «Новости» слова защитника Кордичева.

По словам адвоката, Кордичев добровольно согласился сотрудничать со следствием, дать всю возможную информацию и оказать деятельную помощь следствию.

Между тем прокурор заявил, что следствие ищет новых соучастников по данному уголовному делу.

Американский гражданин Майкл Калви, о задержании которого стало известно ранее в пятницу, и ряд топ-менеджеров Baring Vostok подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный экспресс» посредством мошеннической схемы.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил готовность лично поручиться за Калви.

Среди проектов инвестфонда Baring Vostok, работающего в России с 1994 года, – «СТС Медиа», «Яндекс», «Авито», «Озон», «ЭР-Телеком», «1С», «Новомет».