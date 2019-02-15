Глава РФПИ поручился за задержанного основателя Baring Vostok

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил готовность лично поручиться за задержанного в Москве основателя и управляющего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.

«Я готов дать личное поручительство за Майкла Калви и считаю, что он сделал очень многое для привлечения иностранных инвестиций в Российскую Федерацию, а также помог становлению многих российских компаний», – приводит его слова ТАСС.

Дмитриев в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности заметил, что ему сложно комментировать ситуацию с задержанием Майкла Калви, не понимая конкретных обвинений.

«Тем не менее, мы в Российском фонде прямых инвестиций знаем Майкла и всю команду Baring Vostok как высокопрофессиональных инвесторов, приверженных высоким принятым в инвестиционной среде этическим стандартам», – отметил он.

В свою очередь первый вице-премьер – министр финансов России Антон Силуанов, комментируя задержание Калви, сказал: «Не надо нарушать законодательство. Надо просто разобраться. Нарушать закон никто не должен, будь то иностранец или россиянин. Тут нет разницы».

Калви, о задержании которого стало известно ранее в пятницу, подозревается в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный экспресс» посредством мошеннической схемы с участием «Первого коллекторского бюро», в котором накануне прошли обыски.

В инвестиционном холдинге Baring Vostok заявили, что задержание Калви не связано непосредственно с деятельностью компании.

Среди проектов фонда Baring Vostok, работающего в России с 1994 года, – «СТС Медиа», «Яндекс», «Авито», «Озон», «ЭР-Телеком», «1С», «Новомет».