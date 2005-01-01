Кудрин заявил о чрезвычайной обстановке в экономике из-за ареста Калви

Глава Счетной палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил, что сложилась чрезвычайная обстановка в экономике в связи с арестом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

«Услышал, что я поручился за Калви. Пока еще нет. Другие уважаемые люди уже предложили поручительство. Но хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам. Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики», – написал Кудрин в своем Twitter.

На прошлой неделе четверо сотрудников Baring Vostok были задержаны по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. В их числе и основатель фонда Майкл Калви, председатель совета директоров банка «Восточный». Он арестован решением Басманного суда.

Основатель попечительского совета «Опоры России» Сергей Борисов заявлял, что арест Калви может способствовать оттоку иностранного капитала из России.