Эксперт предупредил о последствиях ареста основателя Baring Vostok для экономики России

Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви может способствовать оттоку иностранного капитала из России, заявил председатель попечительского совета «Опоры России» Сергей Борисов.

«У нас инвестиции, несмотря на имеющиеся санкции, продолжали поступать. Сейчас ситуация с арестом Калви может повлиять на отток иностранного капитала из России обратно за рубеж. Пострадать могут как крупные российские компании, так и малый и средний бизнес», – пояснил Борисов, передает ТАСС.

По его словам, спор хозяйствующих субъектов не должен начинаться с прямого ареста, для начала необходимо «тщательно разобраться» в ситуации.

Между тем Франко-российская торгово-промышленная палата и Ассоциация европейского бизнеса выразили озабоченность арестом Калви, передает РИА «Новости».

«Франко-российская торгово-промышленная палата и Ассоциация европейского бизнеса считают, что коммерческие споры должны разрешаться в максимально возможной степени посредством гражданского судопроизводства, такого как арбитраж, и что следует избегать немедленного применения таких уголовных мер, как задержание», – говорится в совместном заявлении организаций.

Ранее задержание Калви комментировали в Кремле.

Напомним, четверо сотрудников Baring Vostok были задержаны по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. В их числе и основатель фонда Майкл Калви, председатель совета директоров банка «Восточный». Он арестован решением Басманного суда. По данным адвоката Калви, потерпевшими названы банк «Восточный экспресс» и миноритарный акционер банка Шерзод Юсупов.