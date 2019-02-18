Песков прокомментировал дело основателя Baring Vostok

Основателя Baring Vostok Майкла Калви пока нельзя считать виновным в мошенничестве, поскольку суда еще не было, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что в Кремле внимательно следят за ситуацией.

«Мы знаем, что суд принял решение о его задержании, мы можем констатировать, что в настоящий момент его нельзя считать виновным по какому-то либо обвинению, ибо суда не было, и он может быть признан виновным только по решению суда. И мы очень внимательно, естественно, следим за развитием, этой обстановкой», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что такие события могли произойти в любой стране и с любым предпринимателем.

Отвечая на вопрос, обсуждал ли президент Владимир Путин с кем-либо арест Калви, Песков заявил: «Эта ситуация не имеет и не может иметь ничего общего с повесткой дня главы государства, это вполне естественно, это вопрос, который касается следственных органов в первую очередь, ну может быть, отчасти касается наших фискальных властей в связи с тем, что это действительно очень крупный инвестор в нашу экономику».

В то же время он заявил, что Путин неоднократно встречался с основателем Baring Vostok. «Мы знаем его как очень последовательного и крупного инвестора в нашу экономику, и, по крайней мере то, что он рассказывал на различных форума, в том числе международных, – он всегда отстаивал тезисы об инвестиционной привлекательности», – заявил Песков.

Также Песков добавил, что арест Калви не скажется на инвестиционном климате России.

В пятницу четверо сотрудников Baring Vostok были задержаны по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. В их числе и основатель фонда Майкл Калви, председатель совета директоров банка «Восточный». Он арестован решением Басманного суда. По данным адвоката Калви, потерпевшими названы банк «Восточный экспресс» и миноритарный акционер банка Шерзод Юсупов.