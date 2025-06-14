Рябков заявил о чувстве безнаказанности Израиля на фоне поддержки Запада

Рябков связал удары Израиля по Ирану с антииранской резолюцией МАГАТЭ

Tекст: Вера Басилая

Израиль почувствовал собственную безнаказанность на фоне поддержки со стороны Запада, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

По мнению Рябкова, тенденция особенно проявилась после того, как западные страны «продавили» антииранскую резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, несмотря на то, что многие государства воздержались или голосовали против. Уже на следующий день после принятия этой резолюции Израиль нанес удар по Ирану, что, по мнению российского дипломата, демонстрирует ощущение безнаказанности.

Рябков считает, что подобные действия стали возможны благодаря безоговорочной поддержке Израиля не только со стороны США, но и ведущих европейских стран, участвующих в переговорах по иранской ядерной программе. Он также отметил, что связывать израильский удар с днем рождения бывшего президента США Дональда Трампа, как это обсуждается в различных светских беседах, не имеет смысла.

По словам замглавы МИД России, единственный логичный тайминг этих событий – это связь с принятием антииранской резолюции МАГАТЭ и последовавшей за ней атакой. Рябков подчеркнул, что такая последовательность событий для него очевидна.

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