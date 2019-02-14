В Кремле отреагировали на сообщения о постановке съемок о «химатаке» в Думе

Заявление продюсера Би-би-си о постановочном характере съемок о «химатаке» в сирийской Думе совпадает с мнением российских экспертов, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы видели, действительно, сообщения о том, что один из продюсеров Би-би-си пришел к выводу о постановочном характере съемок событий вокруг псевдохимической атаки в Думе. Это совпадает с нашими экспертными заключениями», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он напомнил, что российские эксперты с самого начала высказывали аналогичную точку зрения.



«Очень многие съемки, которые в том числе делались и «Белыми касками», они носили и носят провокационный характер, постановочный характер и по сути имеют своей целью дестабилизировать и спровоцировать дальнейшую напряженность ситуации в Сирии», – добавил он.

В среду работающий в Сирии продюсер Би-би-си привел доказательства того, что видеозапись из госпиталя в сирийской Думе с пострадавшими от якобы химической атаки в апреле 2018 года является сфабрикованной. В МИД России заявили, что хотят услышать официальную позицию Би-би-си.

Ранее В Генштабе Минобороны сообщали, что организация «Белые каски» разыграла перед камерами химическую атаку на мирных жителей в сирийской Думе.

Кроме того, отец сирийского мальчика, участвовавшего в постановочном видео «Белых касок» о якобы произошедшей в Думе химатаке, заявил о готовности дать показания в любых международных организациях, что никакое химоружие правительственные силы не применяли.